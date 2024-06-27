В Мытищах продолжается ямочный ремонт дорог

сегодня в 18:05

На территории городского округа Мытищ проводятся работы по регистрации и устранению локальных разрушений дорожного покрытия на муниципальной улично-дорожной сети. С 25 по 27 июня ликвидировано 37 дефектов. Работы по устранению выбоин ведутся с опережением по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает администрация округа.

За указанный период ремонт провели:



• на улице Юбилейной — 2 ямы; на улице Березовой — 12 ям;



• в 1-м проезде Карла Маркса — 23 ямы.

В городском округе Мытищи регулярно проводятся мероприятия по регистрации и устранению недостатков дорожного покрытия на муниципальной улично-дорожной сети с помощью системы контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.