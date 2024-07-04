В Мытищах приступили к ремонту Осташковского шоссе

В Мытищах специалисты «Мосавтодора» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют Осташковское шоссе. Работы идут на участке шоссе в деревнях Болтино и Подрезово в ночное время для комфорта и безопасности автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники укладывают новое покрытие с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. По шоссе ежедневно ездят свыше 15 тысяч автомобилистов к малым населенным пунктам округа, школам, детскому саду, больнице, Клязьминскому водохранилищу и пляжам», — добавили в ведомстве.

Кроме этого, в округе в ближайшее время новое покрытие уложат на ул. Центральной в поселке Мебельной Фабрики и на ул. Пролетарской в поселке Пирогово. Ранее дорожники отремонтировали Волковское шоссе на участке длиной 8 км от Осташковского шоссе до пересечения с ул. Мира, а также центральную улицу в поселке Поведники и ул. Речную в деревне Большой Черной.

Всего в Мытищах в рамках нацпроекта отремонтируют 8 участков региональных дорог общей протяженностью больше 18 км — обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт в округе планируется к осени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.