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В Мытищах отремонтируют 14 муниципальных дорог в текущем году

В этом году в округе Мытищи приводят в порядок 14 муниципальных дорог. В их числе те, которые определили жители путем голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации гороркруга.

На Бульваре Ветеранов ведется замена бортового камня. В 1-м Силикатном переулке проводятся подготовительные работы для выполнения укладки асфальтового покрытия. Работы по данным объектам планируется завершить до 20 сентября.

Помимо этого, в деревне Челобитьево на улице Шоссейной идут активные работы по устройству пешеходного тротуара. Срок завершения — конец сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.