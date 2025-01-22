В Мытищах отремонтируют 12,4 км дорог в 2025 году

На территории городского округа Мытищи постоянно ведутся работы по приведению в порядок дорожного покрытия на муниципальной улично-дорожной сети. План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год уже утвержден, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав работ включено 25 дорог, из них 12 — в городе Мытищи, 13 — на территории сельских населенных пунктов. Общая протяженность ремонта — 12,4 км.

В 2025 году на 16 дорогах запланированы мероприятия по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия сплошным перекрытием, на 9 дорогах будут проведены работы по капитальному ремонту существующего грунтового типа покрытия на асфальтобетонный.

Проведение работ запланировано с апреля при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения программы ремонта — сентябрь 2025 года.

Много внимания в Мытищах уделяется ямочному ремонту. С начала года на территории городского округа было выявлено и зарегистрировано 363 дефекта дорожного полотна. В настоящее время ремонт ведется на ул. Веры Волошиной. До конца недели обновятся улицы Крупской и Семашко, Октябрьский и Новомытищинский проспекты, 1-й Рупасовский переулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.