В Мытищах отремонтировали более 90 тыс квадратных метров дорог

В 2025 году по народной программе «Единой России» в округе привели в порядок 23 участка автомобильных дорог общей протяженностью свыше 11 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ремонт затронул городские территории — 13 дорог в черте округа, а также отдаленные сельские населенные пункты — 10 дорог», — рассказала секретарь местного отделения партии Юлия Купецкая.

В частности, в Мытищах в районе 1-го Рупасовского переулка обновили участок дороги площадью более 10 тысяч квадратных метров, на улице Рождественской — свыше 6 тысяч квадратных метров.

В деревне Болтино отремонтировали участок дороги по улице Красная Слобода на общей площади около 7 тысяч квадратных метров.

Как отметил муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Андрей Гореликов, сейчас в активной стадии ремонта находятся еще 8 дорожных объектов, они будут завершены в ближайшее время.

Так, до конца октября завершится ремонт дорог на улицах Пролетарская, Щербакова, на Новомытищинском проспекте и площади на улице Мира.

В ближайшее время по наказам жителей будет сформирован перечень объектов для ремонта на 2026 год.

Отметим, за последние пять лет в округе по Народной программе «Единой России» отремонтировали около 130 километров дорог общей площадью свыше 520 тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.