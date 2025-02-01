В Мытищах отремонтировали 7,9 км дорог в 2024 году

В 2024 году в городском округе Мытищи было отремонтировано 9 дорог, находящихся в городской черте, и 5 — на сельских территориях. Общая протяженность составила 7,9 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году была проведена большая работа по устройству тротуаров. Общая протяженность составила 1 543 кв. метров. Новые тротуары появились у подъезда к школе № 13 на улице Селезнева, на улице Некрасова, в деревне Челобитьево у спорткомплекса «Победа» на улице Шоссейной, в деревне Чиверевона улице Садовой, в мкр. Пироговский у ЖК «Афродита».

Важным моментом было не только проведение дорожных работ, но и обеспечение безопасного подхода, обустройство подъездных дорог к учреждениям. Все эти мероприятия были проведены у детского сада на улице Колпакова, школы в деревне Сухарево и пожарного депо в селе Марфино.

План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год уже утвержден. По сравнению с предыдущим годом показатели возросли. Предстоит привести в порядок 25 дорог, в их числе 12 дорог, находящихся в городской черте, и 13 — на сельских территориях, в число которых входят дороги деревни Голенищево, которые ведут к земельным участкам для многодетных семей. Общая протяженность — 12,5 км.

На 16 дорогах запланированы мероприятия по текущему ремонту, на 9 проведут работы по капитальному ремонту существующего грунтового типа и замены его на асфальтобетонный. Особое внимание уделяется ямочному ремонту. В 2024 году устранено более 4 500 локальных дефектов. С начала текущего года на территории городского округа зарегистрировано 582 дефекта дорожного полотна, устранено 436, в работе — 146. Выполнение работ осуществляется с опережением динамики по сравнению с данными прошлого года. Выявление дефектов проводится на постоянной основе и будет продолжено дальше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.