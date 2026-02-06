В Мытищах обсудили улучшение транспортной доступности на круглом столе 4 февраля

В Мытищах 4 февраля прошел круглый стол по вопросам транспортной доступности, где обсудили жалобы жителей на работу общественного транспорта и наметили меры по улучшению ситуации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Мытищи регулярно проводят мониторинг работы общественного транспорта. За последний месяц из-за непогоды увеличилось количество жалоб: автобусы задерживались или сходили с маршрутов. Особенно много обращений поступило по работе компании «Автолайн-Мытищи» и маршрутам №№ 279, 412к, 578к, 1294к. В связи с невыполнением перевозчиком обязательств и нехваткой подвижного состава обращения направят в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

На встрече 4 февраля особое внимание уделили сельским территориям. В поселке Поведники отмечена нехватка автобусов на маршрутах №№ 273 и 279. В микрорайоне Пироговский проведут дополнительный мониторинг маршрута № 581. В ЖК «Императорские Мытищи» усилен контроль за очисткой дорог, рассматривается организация отстойно-разворотной площадки для автобусов, проводится эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. В ЖК «Датский квартал» перевозчик проверит пассажиропоток для корректировки расписания маршрута № 1292к в утренние часы-пик. В селе Марфино и деревне Сухарево «Мострансавто» рассмотрит возможность увеличения числа автобусов на маршрутах № 31 и № 37. В ЖК «Пироговская Ривьера» проведут дополнительный мониторинг соблюдения расписания на маршрутах №№ 23, 26, 438.

Жители также подняли вопросы о необходимости дополнительных маршрутов до поликлиники № 3 для ЖК «Новое Медведково» и корректировке расписания маршрута № 2 с добавлением рейсов в утренние часы-пик.

Глава городского округа Юлия Купецкая сообщила, что следующий круглый стол пройдет в марте. На встречу пригласят жителей проблемных территорий и старост для обсуждения итогов реализации решений и дальнейших шагов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.