В Мытищах обновили больше 24 км дорожного покрытия

«Специалисты «Мосавтодора» уложили более 24 км нового асфальтобетонного покрытия на участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним. Планируется уложить больше 5,5 км покрытия на дороге между деревней Беляниново и поселком Поведники. После завершения ремонта 16 тыс. автолюбителей смогут с комфортом доехать до Клязьминского водохранилища и лесопарка, а также к расположившимся здесь домам отдыха, санаториям, пляжам и пристаням», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ранее дорожники заменили покрытие на Олимпийском проспекте (между домами 9А и 21к1) и на участке Осташковского шоссе, соединяющем деревни Бородино и Беляниново. Ежедневно по ним проезжают более 30 тысяч автомобилистов, в связи с высокой интенсивностью движения работы по укладке привели с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-16, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

А для безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов специалисты «Мосавтодора» отремонтировали центральную улицу в деревне Коргашино, участок дороги от остановки «Жостово» до улицы Слободской в деревне Чиверево, Стародмитровскую улицу в деревне Сухарево, а также подъезды к селу Марфино.

Всего в рамках ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональной сети городского округа Мытищи заменят 30 км старого дорожного полотна. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины — ремонтный сезон планируется завершить осенью.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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