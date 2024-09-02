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В Мытищах объявлен конкурс на реконструкцию участка Осташковского шоссе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции участка Осташковского шоссе в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции Осташковского шоссе на участке от автомобильной дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка до автомобильной дороги Осташковское шоссе — д. Ульянково в городском округе Мытищи.

«В ходе выполнения работ в 2027 году планируется реконструировать более 1500 метров дороги, включая съезды, улицы местного значения, кольцевые пересечения», — рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.