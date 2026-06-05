В Мытищах начали строить временный путепровод на Пироговском шоссе

Строительство временного путепровода через железнодорожные пути началось в городском округе Мытищи в рамках второго этапа реконструкции Пироговского шоссе. Работы планируют завершить в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта дорожники возведут временный путепровод длиной более 80 метров из металлоконструкций, после чего демонтируют левую часть существующего сооружения и построят на ее месте новый современный объект. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода.

«Сначала строители возведут временный путепровод, демонтируют старый (левую часть существующего объекта), построят на месте старого новый объект. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода. После этого левая часть путепровода будет демонтирована, а на его месте начнется строительство нового», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время завершен один из этапов переустройства коммуникаций, специалисты приступили к погружению свай для опор. Разместить постоянный путепровод на месте временного невозможно из-за ограниченного пространства и удаления от основного створа дороги, что не обеспечит необходимую пропускную способность.

Движение по новому путепроводу через пути Ярославского направления МЖД организуют по трем полосам. Также в рамках реконструкции построят велопешеходную дорожку длиной более 200 метров.

Первый этап реконструкции завершился в конце прошлого года: была построена правая часть путепровода с двумя полосами движения, а участок шоссе от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширили до четырех полос. Проект позволит улучшить транспортную ситуацию и обеспечить удобный выезд на Мытищинскую хорду.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.