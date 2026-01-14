В Мытищах начали бетонировать ригели моста через Клязьму

В микрорайоне Пирогово города Мытищи продолжается строительство нового моста через реку Клязьму, работы планируется завершить в первом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В микрорайоне Пирогово города Мытищи дорожники приступили к бетонированию ригелей нового моста через реку Клязьму. Строительная готовность объекта составляет 12%. Уже завершен демонтаж газопровода, продолжается переустройство коммуникаций и бетонирование ростверков.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, рядом с существующим мостом, который находится в неудовлетворительном состоянии, возводят новый двухполосный мост. Также будет реконструирован участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 км. В рамках проекта обустроят разворотные петли, съезды на прилегающие улицы, наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта.

Новый мост обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне Пирогово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.