В Мытищах начали армирование опор моста через Клязьму

В микрорайоне Пирогово в Мытищах продолжается строительство нового моста через реку Клязьму. Рабочее движение планируется открыть в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительная готовность проекта составляет 14%, при этом готовность самого моста превышает 40%. Дорожники приступили к армированию подферменников на первой из четырех опор. Одновременно ведутся подготовительные работы на подходах к мосту и на участках будущей дорожной инфраструктуры, включая устройство армогрунтовой стены.

В рамках проекта планируется возвести новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 км. Предусмотрено обустройство разворотных петель, съездов на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей появятся наземные пешеходные переходы, пешеходная зона и остановки общественного транспорта.

Новый мост обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, что значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне Пирогово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.