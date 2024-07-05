В Мытищах на маршрут № 26 вышел новый автобус ЛиАЗ-5292. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств, механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Введение новых автобусов на маршруты — это положительная тенденция, которая повышает качество общественного транспорта и улучшает условия для пассажиров, особенно это актуально для городов с большим пассажиропотоком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в регионе пользуются 2 млн человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.