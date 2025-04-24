В муниципальном округе Истра продолжается ямочный ремонт дорог

Ямочный ремонт дорог продолжается в муниципальном округе Истра. На дорогах муниципального значения с начала года была выявлена 3591 яма, уже устранено 3446, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За последнюю неделю, с 17 по 23 апреля выявлено и оцифровано 138 дорожных дефектов, из них устранены 78 дорожных неровностей.

Что касается дорог регионального значения, то с начала года было выявлено и оцифровано 7729 ям. На сегодняшний день общее число ликвидированных с учетом старых дорожных дефектов — 7697 ям.

За последнюю неделю на региональных дорогах было выявлено еще 313 дорожных дефектов, устранено — 123.

Кроме того, продолжается ямочный ремонт на дворовых территориях силами МБУ «ДОДХИБ».

Так, с начала апреля заделка ям проведена во дворах и на проездах по адресам: г. Истра, ул. Ленина д. 19, д. 13, д. 9, д. 72. В г. Дедовске, на ул. Ногина, д. 5 и ул. Войкова, д. 16. А вчера ямы ликвидировали на ул. Босова, д. 1 в Истре. Работы проводились с применением горячего асфальта.

При этом соблюдается определенный регламент — прежде всего устраняются аварийные и крупные выбоины, затем оставшиеся. На сегодняшний момент самые проблемные участки дорог приведены в нормативное состояние, большие ямы заделаны. Продолжается заделка небольших дорожных дефектов и новых выявленных выбоин.

Специалисты отдела дорог администрации муниципального округа Истра продолжают постоянный мониторинг обращений граждан на предмет выявления новых дорожных дефектов. Проводится дообследование асфальтового покрытия муниципальных дорог, поэтому цифры постоянно меняются.

Жители могут оставить заявку на проведения ямочного ремонта. Для этого открыта горячая телефонная линия 8 (495) 994-54-43 (доб. 137, 131 и 193).

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.