В Можайском округе за три дня устранили почти 50 ям

Дорожные службы Можайского округа за три дня ликвидировали около 50 дефектов покрытия на улицах и во внутриквартальных проездах. Работы ведут специалисты «Единого дорожно-транспортного центра» в рамках планового содержания сети после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За последние три дня специалисты ликвидировали порядка 50 дефектов покрытия. Перед укладкой нового асфальта рабочие фрезеруют края ям, удаляя разрушенный слой. Затем на подготовленный участок укладывают горячую асфальтобетонную смесь. Такой метод ремонта картами обеспечивает прочное сцепление нового покрытия со старым.

Дорожные службы регулярно мониторят состояние проезжей части и оперативно включают проблемные участки в график работ. Системный подход позволяет поддерживать дороги в нормативном состоянии, продлевать срок их службы и повышать безопасность водителей и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.