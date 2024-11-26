В Можайском округе выявляют несоответствия диагностических карт техосмотра

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Сотрудники Госавтоинспекции до 1 декабря 2024 года проводят в Можайском городском округе профилактику нарушений, связанных с недобросовестным прохождением техосмотра автомобилей или подделкой диагностических карт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы будут проверять техническое состояние автомобиля и соответствие его диагностической карте. При выявлении факта нарушения водителю грозит аннулирование карты и информирование страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основе данных данного техосмотра.

Полиция предупреждает об участившихся случаях продажи диагностических карт без фактического прохождения технического осмотра автомобиля и просит граждан обращаться только на проверенные пункты технического осмотра.

Периодичность прохождения техосмотра зависит от возраста, типа и назначения авто. Например, легковые авто возрастом 4-10 лет, не используемые в качестве такси, проходят техосмотр раз в 2 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.