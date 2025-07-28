В Можайском округе устранили почти 2 тыс ям на дорогах и дворовых территориях

Ямочный ремонт дорог активно ведется в Можайском округе. В этом году на муниципальных дорогах уже устранено 1038 дефектов, а на внутриквартальных проездах и дворовых территориях — более 878, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы продолжаются: специалисты ежедневно обследуют дорожное покрытие, выявляя проблемные участки.

Например, в поселке Гидроузел Можайского округа бригады Единого дорожного транспортного центра проводят ямочный ремонт на участке возле остановки общественного транспорта. Эта территория имеет большое значение для местных жителей. Технология работы включает несколько этапов.

Специалисты проводят фрезеровку поврежденного покрытия и очистку от асфальтной крошки. Далее засыпают холодную асфальтобетонную смесь, прогревают ее горелкой и уплотняют специальным инструментом — виброплитой для долговечности покрытия.

Во дворах работы выполняются комплексно: приезжая на объект, специалисты устраняют все выявленные дефекты.

Жители могут задать вопросы или оставить заявку на ремонт по телефонам: 8 (49638) 23-088, 8 (49638) 42-220.

Работы ведутся в плановом режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дорогах округа.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.