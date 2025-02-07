В Можайском округе состоятся проверки водителей в феврале
Фото - © Пресс-служба Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции проведут еженедельные профилактические рейды в феврале 2025 года для повышения уровня безопасности участников дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.
Рейды будут проходить в следующие дни:
- 15 и 22 февраля — «Нетрезвый водитель», владельцев автотранспорта ждут массовые проверки на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения.
- 7 и 28 февраля — «Детское кресло», будут проверять соблюдение правил перевозки детей и наличие специального детского кресла для юных пассажиров.
Сотрудники ГАИ отмечают, что основной целью профилактических рейдов стало именно пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые могут повлечь за собой тяжелые травмы: вождение в пьяном виде, которое опасно для всех участников движения, и перевозка детей ненадлежащим образом, что опасно в первую очередь для ребенка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.