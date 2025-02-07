В Можайском округе состоятся проверки водителей в феврале

Сотрудники Госавтоинспекции проведут еженедельные профилактические рейды в феврале 2025 года для повышения уровня безопасности участников дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Рейды будут проходить в следующие дни:

15 и 22 февраля — «Нетрезвый водитель», владельцев автотранспорта ждут массовые проверки на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения.

7 и 28 февраля — «Детское кресло», будут проверять соблюдение правил перевозки детей и наличие специального детского кресла для юных пассажиров.

Сотрудники ГАИ отмечают, что основной целью профилактических рейдов стало именно пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые могут повлечь за собой тяжелые травмы: вождение в пьяном виде, которое опасно для всех участников движения, и перевозка детей ненадлежащим образом, что опасно в первую очередь для ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.