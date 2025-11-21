В Можайском округе прошел рейд по безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации Можайского округа и транспортной полиции провели профилактический рейд на станции Можайск. В ходе мероприятия пассажирам раздали памятки и напомнили о правилах поведения на железной дороге, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Профилактическая акция на железнодорожной станции Можайск была направлена на предупреждение травматизма среди пассажиров. В ходе рейда представители администрации округа и транспортной полиции разъясняли гражданам основные правила безопасности и обращали внимание на недопустимость перехода путей в неустановленных местах.

В рамках мероприятия сотрудники раздали десятки памяток и выявили несколько нарушителей. На одного из граждан, который пересек железнодорожные пути в неположенном месте, был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 1500 рублей.

«Железная дорога — это зона повышенной опасности, где беспечность недопустима. Каждый должен понимать, что тормозной путь поезда исчисляется сотнями метров, и у машиниста просто нет шансов вовремя остановиться, если на путях внезапно появится человек. Общая задача — сохранить жизни, и для этого необходимо неукоснительно соблюдать простые правила безопасности», — подчеркнула руководитель отдела транспорта и связи единого дорожно-транспортного центра Юлия Жураковская.

Подобные рейды в Можайском округе проводятся регулярно для снижения количества несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.