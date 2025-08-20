сегодня в 10:53

В Можайском округе еще на 4 участках региональных дорог обновят асфальт

В Можайском округе полным ходом идет ремонт региональных дорог. В настоящее время специалисты «Мосавтодора» завершили фрезерование старого дорожного полотна на участке трассы «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка». Благодаря фрезеровке удалили все старое покрытие, выровняли поверхность и создали прочное основание для укладки нового асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт полотна продолжается на двух участках дороги «Бородино — Бабынино». От деревни Косьмово до деревни Антоново завершают укладку нового асфальта. На участке, идущем вдоль деревень Поминово и Фалилеево, снимают старое покрытие.

Всего в Можайском округе в этом году отремонтируют почти 43 км дорожного полотна на 15 участках региональных дорог и более 15 км на 13 участках муниципальных дорог.

На сегодняшний день работы завершены на участках дорог «Клементьево — Настасьино — Лесное», «Можайск — Клементьево — Руза», «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» и «Бородино — Бабынино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.