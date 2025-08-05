В Можайске завершается ремонт дорог муниципальной сети и идут работы на региональной

В Можайском округе продолжаются ремонтные работы на региональной дороге «Бородино-Бобынино». Всего будет отремонтировано четыре участка этой востребованной жителями трассы общей протяженностью более 13 км. На двух из них — основные работы уже завершены, дорожникам осталось только нанести разметку и укрепить обочины, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На каждом участке специалисты «Мосавтодора» укладывают новый асфальт. Ранее была произведена фрезеровка старого покрытия. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта — организовано реверсивное движение.

В этом году в Можайском округе будет отремонтировано 28 участков региональной и муниципальной сети — это порядка 55 км.

Из них на 12 муниципальных дорогах работы уже завершены и на одной — вблизи Большого Новосурино — продолжаются. Полностью готовы 2 участка региональной сети — дороги «Можайск-Клементьево-Руза» и «Клементьево-Настасьино-Лесное», а на трассе «Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск» — отсыпают обочины.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.