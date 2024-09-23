В Можайске зафиксировали нарушение сброса отходов в контейнеры

В Можайском городском округе продолжают фиксировать нарушения сброса отходов в контейнеры. За незаконный сброс отходов из автомобилей на контейнерных площадках преследуется наложением штрафа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» выявили одного нарушителя, который осуществил несанкционированный сброс отходов по адресу: г. Можайск. ул. Молодежная, д. 14.

За несанкционированный сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Администрация округа напоминает, что выбрасывать строительный мусор в контейнеры возле дома категорически запрещено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.