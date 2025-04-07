В Можайске в связи со снегопадом техника вышла на дороги

На выходных Подмосковный регион накрыл циклон «Зион». С вечера субботы погодные условия ухудшились — на смену весеннему солнцу пришли снегопад и порывистый ветер. В Можайском округе в связи со снегопадом техника вышла на дороги с раннего утра, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Предпринимаем все меры для того, чтобы жители начали свой день с комфортом. В эту ночь работа по уборке снега началась с 03:00. Проезжие части обрабатываются и расчищаются от снега и наледи, чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей и общественного транспорта», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Коммунальные и дорожные службы округа продолжают расчищать территории от снега. В первую очередь отрабатывают проезжие части, автобусные остановки, спуски, тротуары и входные группы многоквартирных домов.

«С утра на улицах города также стартовала ручная очистка тротуаров. Это было сделано с учетом того, что многие жители спешат на работу. Специальные бригады вновь вооружились лопатами, чтобы устранить остатки снега и образовавшейся наледи», — рассказал директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Капустин.

По прогнозам синоптиков зимняя погода продлится до конца недели. За это время выпадет месячная норма осадков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.