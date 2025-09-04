сегодня в 13:52

В Можайске стартовал ремонт дорог на центральных улицах

В настоящее время специалисты «Мосавтодора» уже приступили к работам и ведут фрезерование старого асфальтового покрытия в Можайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас в работе находятся порядка 9 километров на Можайском шоссе (с 109-го по 122-й км), проезде Пролетарский, улицах Красных Партизан и Красноармейская и поселке Дзержинского. По этим адресам появится новое, качественное асфальтовое покрытие.

Работы выполняются в несколько этапов, сначала проводится фрезерование, после чего осуществляется подготовка основания. На подготовленное основание укладывается асфальтобетон, а завершающим этапом становится обустройство — установка бордюров, водоотведение и нанесение новой дорожной разметки.

Эти масштабные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения и комфорт жителей Можайского муниципального округа.

Специалисты просят жителей и гостей округа с пониманием отнестись к производственным работам и по возможности заранее планировать свой маршрут, выбирая объездные пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.