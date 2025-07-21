В Можайске продолжается ремонт региональных и муниципальных дорог

В рамках программы ремонта дорожных сетей в этом году на территории Можайского округа запланировано обновление 15 участков региональных дорог. Уже активно ведется ремонт на трассе Бородино — Бабынино. Следующим этапом станет начало работ на дорогах рабочего поселка Уваровка и города Можайска. Эти мероприятия направлены на улучшение транспортной доступности населенных пунктов и повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, к настоящему времени успешно завершены работы вблизи деревень Дерново, Павлищево, Лопатино, Поповка, Фомино и Межутино.

Также внимание уделено ремонту внутриквартальных проездов в самом городе Можайске. Уже закончены работы на двух городских улицах — Леоновской и Пионерской.

К концу июля будут окончательно завершены работы еще на трех участках — в деревнях Грибово, Большое Новосурино и Фалилеево. Их модернизация обеспечит комфортное передвижение автомобилей и пешеходов, повысив общий уровень благоустройства дорожной сети Можайского округа.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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