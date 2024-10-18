В Можайске появятся два новых остановочных пункта

Совсем скоро в Можайском городском округе на улице Полосухина появятся два новых остановочных пункта вблизи средней общеобразовательной школы № 3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время сотрудники «Мосавтодор» активно ведут работы по обустройству посадочных площадок и заездных карманов для общественного транспорта, а затем приступят к установке остановочного павильона. Данные остановки по завершению работ будут обслуживаться муниципальным маршрутом № 5 «Можайск-Ченцово».

«Наш городской округ имеет хорошую динамику роста и развития. В связи с постоянными изменениями необходимо с заботой относиться к комфорту наших граждан, это в первую очередь касается транспортной доступности», — сказала руководитель отдела транспорта и связи единого дорожно-транспортного центра.

Строительство завершится в ближайшее время, и уже совсем скоро жители смогут оценить все удобства новых остановок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.