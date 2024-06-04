В Можайске по маршруту № 56 в тестовом режиме добавили рейс в вечернее время

В Можайском округе в тестовом режиме в рамках действующего маршрута № 56 «ст. Уваровка — а/в Можайск» организовали дополнительный заезд в деревню Бараново в вечернее время. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Теперь автобус с отправлением от ст. Уваровка в 19:59 будет совершать заезд к деревне Бараново. В сторону Можайска от остановки «Бараново» автобус будет отправляться в 20:12.

Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей деревни в вечерний час пик.

На время тестового режима маршрута перевозчик будет проводить мониторинг, по результатам которого будет принято решение о внесении изменений в расписание.

На данном маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.