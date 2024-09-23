сегодня в 11:36

В Можайске отремонтируют дороги по просьбам жителей

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский совместно с коллегами провел встречу с жителями в формате «Выездной администрации». От жительницы села Борисово поступило обращение на предмет ремонта дорожного полотна на пересечении улицы Зеленой и улицы Смоленской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшее время сотрудники единого дорожно-транспортного центра выйдут на место для определения сроков и объемов работ.

Кроме того, жителями были озвучены вопросы совершенно разных сфер: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, а также содержания и ремонта автомобильных дорог.

Проблемы, требующие детального изучения, взяты на контроль. По многим озвученным вопросам заявители получили разъяснения и консультации на месте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.