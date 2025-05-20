В Можайске обновят покрытие на участках региональных и муниципальных дорог

На региональной дороге в деревне Тетерино кипит работа: специалисты «Мосавтодора» кладут новый асфальт. Трудится бригада из восьми человек, а также специализированная техника. На этом участке дороги заменяют более 3-х километров дорожного покрытия, старое — было отфрезеровано ранее. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ведутся работы и на дороге Уваровка-Ивакино-Губино–Можайск. Заменят асфальт на участке протяженностью почти 8 километров. Работы уже завершили на дороге Клементьево-Настасьино-Лесное. Здесь обновили более 3,4 километра полотна. Новое качественное покрытие сделает дороги безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения. В связи с выполнением работ возможны временные ограничения проезда на определенных участках», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В этом году запланированы масштабные работы по ремонту — их проведут на 15 участках региональных и 12 участках муниципальных дорог. Всего же приведут в порядок более 51 километра дорожного полотна.

К ремонтным работам приступили при наступлении благоприятных погодных условий этой весной, а завершить их планируется — осенью 2025 года.

С актуальными списками планируемых работ на региональных и муниципальных дорогах можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.