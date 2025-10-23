В Можайске на двух улицах появятся платные парковки до конца года

В Можайске в данный момент идут работы по нанесению разметки на улице 20 Января. Кроме зоны платной парковки, здесь появится новый, удобный для жителей пешеходный переход, а также будут выделены парковочные места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках реализации нового порядка создания парковок, утвержденного Правительством Московской области, в регионе стартует масштабная программа по организации платных парковочных пространств. Цель инициативы — повысить безопасность дорожного движения, разгрузить улицы и гарантировать автомобилистам возможность найти свободное место для стоянки.

Тарифы для автомобилистов будут едиными для всего Подмосковья, а в воскресенье и праздники парковка останется бесплатной.

Появятся такие парковки и в Можайском округе. В планах — до конца 2025 года ввести платные парковки на двух улицах: на ул. Красных Партизан (участок дороги регионального значения) и на ул. 20 Января (участок муниципального значения от круга до круга).

В Подмосковье установили единые для всех городов тарифы — от 20 до 100 рублей в зависимости от категории транспортного средства. Для легковых автомобилей они составят: 40 рублей в час — ставка действует для парковок, расположенных рядом с железнодорожными станциями или платформами; 50 рублей в час — стандартный тариф на всех остальных улицах.

Плата будет взиматься в случае остановки транспортного средства более 10 минут.

Оплатить парковку можно будет двумя способами.

Через СМС на номер 7757. Формат сообщения: номер парковки * номер автомобиля * количество часов (от одного до 24).

Через приложение «Парковки России». В нем нужно внести данные об автомобиле, а затем выбрать нужную зону парковки и длительность сессии.

При этом даже на платных парковочных зонах для автомобилистов сохраняются льготные дни. Бесплатно оставить машину можно будет в воскресенье и в дни государственных праздников. На муниципальной дорожной сети для удобства жителей также рассматривается возможность внедрения платной парковки на период с 08:00–20:00, а бесплатной с 20:00–08:00.

Платные парковки на дорожной сети планируется внедрить до 1 декабря. Проведение данных мероприятий направлено на упорядочивание парковки и создание более комфортной дорожной обстановки для всех жителей и гостей Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.