В «Мостраснавто» определили лучших водителей компании

Накануне на площадке МАП № 2 г. Коломна состоялся финал корпоративного конкурса «Лучший водитель АО «Мострансавто». Традицию проведения конкурсов на профессиональное мастерство среди водителей возродили после двухлетнего перерыва. В конкурсе приняли участие 42 лучших водителя, отобранных в августе во всех 12 филиалах компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участники продемонстрировали высшее профессиональное мастерство в трех дисциплинах: безупречное знание ПДД, скоростное маневрирование на автобусах ЛиАЗ и ГАЗ и «комфортное вождение» на специальной площадке. Особая зрелищность мероприятия была представлена в практической части соревнований: скоростное маневрирование между сложными фигурами, когда водители на автобусах ЛиАЗ-5292 и ГАЗ А68R52 выполняли элементы «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета», «стоп». А в «комфортном вождении» были продемонстрированы навыки плавного хода — поездка с полной емкостью воды в салоне, где нельзя было расплескать ни капли.

С теорией и практикой справились «на ура» и стали победителями конкурса в номинации «Автобусы большого класса» — первое место у Алексея Авдеева (МАП № 2 г. Коломна), второе — Алексей Бараников (МАП № 1 г. Люберцы), и «бронзу» взял Юрий Лысов (МАП № 1 г. Люберцы). В номинации «Автобусы малого класса» первое место завоевал Дмитрий Шаров, а второе — Сергей Павлов, оба водителя из МАП № 11 г. Балашиха, третье место — у Михаила Волкова (МАП № 12 г. Ногинск).

Победители специальных номинаций: Личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию — Миронов Александр (МАП № 12 г. Ногинск) и личный зачет по знаниям ПДД — Антон Журавлев из МАП № 3 г. Домодедово.

«Это не просто соревнование, а настоящий экзамен на высшую профессиональную категорию. Сегодня водители доказали: мастерство вождения — это не только техника, но и внимание к деталям», — отметили в «Мострансавто».

На областном конкурсе профессионального мастерства водителей, который состоится 19 сентября, «Мострансавто» будут представлять водители из числа названных победителей Алексей Авдеев, Алексей Бараников, Юрий Лысов, Дмитрий Шаров, Сергей Павлов, а также Дмитрий Пимкин из МАП № 11 г. Балашиха, и два водителя из МАП № 2 г. Коломна — Максим Козлов и Виктория Савельева. На звание Лучшего водителя Московской области будут также претендовать водители из семи коммерческих автоперевозчиков Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.