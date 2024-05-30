В «Мострансавто» проверили автобусы с системами кондиционирования воздуха

Во всех филиалах АО «Мострансавто» специалистами технической службы проведена диагностика работоспособности систем вентиляции воздуха в автобусах, которые оборудованы кондиционерами. Об том сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В чек-лист вошли проверки целостности трубопроводов и электропроводки системы питания, необходимость замены фильтров, предохранителей и реле, уровень заправки хладагентом, общая исправность систем кондиционирования. Транспортные средства с выявленными неисправностями направлялись в ремонтный цех для проведения необходимых ремонтных работ.

Кроме того, с водительским составом проведены дополнительные инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах транспортных средств в период эксплуатации, также усилен контроль работы технической службы в части своевременного проведения необходимых профилактических и восстановительных работ.

В «Мострансавто» осуществляется ежедневный мониторинг и анализ обращений, поступающих от пассажиров по данной тематике. Сообщить о неисправности оборудования жители региона могут через круглосуточную единую линию связи 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или в чат-бот в Telegram. Для проведения проверки необходимо указать номер маршрута, название остановочного пункта, направление движения, дату и время, по возможности — госномер автобуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.