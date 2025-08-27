В «Мострансавто» проходит тестирование автобуса VOLGABUS 4298

«Мострансавто» — крупнейший пассажирский перевозчик Московской области — объявляет о тестовой эксплуатации автобуса VOLGABUS 4298 на маршруте № 1 ст. Домодедово — ул. Набережная — ст. Домодедово (обслуживает МАП № 3 г. Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты компании всесторонне оценят автобус в условиях повседневной работы: эффективность предложенных конструктивных и технологических решений, эксплуатационных возможностей, а также удобство технического обслуживания и текущего ремонта в условиях автотранспортного предприятия. После завершения испытаний Мострансавто составит детальный отчет с предложениями для производителя. Компания также просит пассажиров высказать свое мнение о транспортном средстве. Рассказать о комфорте поездки, удобстве салона, плавности хода и оставить свои отзывы можно в Telegram-боте генерального директора Андрея Майорова.

Модель VOLGABUS 4298 — это современный низкопольный автобус средней вместимости, работающий на компримированном природном газе, с просторным салоном с эргономичными сиденьями, широкими проходами, низким уровнем пола для удобства входа/выхода всех категорий пассажиров. В салоне могут комфортно и свободно разместиться 57 человек, 26 из них — в удобных креслах.

Автобус оборудован тремя внешними светодиодными маршрутными указателями, информационным табло «бегущая строка» в салоне, системой наклона «книлинг», которая значительно облегчает посадку и высадку. Для удобства маломобильных пассажиров также предусмотрена аппарель, а в салоне (в районе средней накопительной площадки) — место с креплениями для инвалидных колясок.

Кроме того, автобус оснащен системой кондиционирования, пожаротушения, эффективными отопителями для зимнего периода, аудио и видеосистемами.

В автобусе реализована возможность безналичной оплаты: пассажиры могут использовать банковские карты, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также социальные карты москвичей и жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.