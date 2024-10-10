В «Мострансавто» продолжается набор водителей автобусов

В филиалах «Мострансавто» по всей Московской области продолжается набор водителей автобусов. Один из крупнейших перевозчиков России приглашает в команду сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки, пройти которую могут обладатели водительских прав категорий B и C, достигшие 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Компания, подведомственная Минтрансу Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы.

Для водителей предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также выплата премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.). Также иногородним сотрудникам выплачиваются «подъемные» в размере 30 тыс. рублей.

Заработная плата водителей автобусов с ноября этого года будет рассчитываться по-новому. Новая повышенная ставка будет единой для всех водителей — 191 руб./час — и больше не зависит от зональности. Водители будут приниматься без разрядов, вместо них будут введены единые повышающие коэффициенты, зависящие от класса автобуса, на котором работает водитель: малый класс — 1,03, средний класс — 1,05, большой класс — 1,1 и особо большой класс —1,3.

Сегодня в «Мострансавто» работают свыше 10 тыс. водителей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903)161-92-91.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.