В «Мострансавто» подвели итоги акции «Вежливый водитель автобуса». Самые вежливые сотрудники работают в МАП № 2 г. Коломна, МАП № 10 г. Королев и МАП № 12 г. Ногинск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Больше всего положительных сообщений о работе сотрудников «Мострансавто» пассажиры прислали в адрес Андрея Александровича Юлина, водителя автобуса из МАП № 2 г. Коломна, Евгения Викторовича Тихомирова, водителя автобуса из МАП № 10 г. Королев, Сергея Николаевича Строганова, водителя автобуса из МАП № 12 г. Ногинск.

Пассажиры отмечали профессионализм, доброжелательность, отзывчивость, аккуратное вождение, внимательность и вежливость сотрудников. Водители-победители акции получат подарки от компании.

В рейтинге участвовало более 9,5 тыс. водителей компании. С 19 марта по 19 апреля в «Мострансавто» поступило 346 положительных отзывов на работу сотрудников, однако среди них были и негативные комментарии.

Работников, оказавшихся в «красной» зоне, направят на повторное обучение стандарту работы водителя.

Стандарт разъясняет, как действовать в типовых и нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на маршруте, от водителя требуется опрятный внешний вид, внимание к пассажирам и вежливость в отношении других участников дорожного движения.

Немаловажными являются пункты, разъясняющие правила личной безопасности водителя во время работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.