В Мособлдуме предложили разрешить пожарным свободный проезд на тушение

В ходе 98-го заседания Московской областной думы парламентарии рассмотрели вопрос о предоставлении на федеральным уровне права на проезд спецтехники для тушения пожаров без специальных разрешений, передает корреспондент РИАМО.

«Лесные пожары могут быстро распространяться, поэтому важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, необходимо оформлять специальное разрешение, а здесь важен каждый час», — сказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Сообщается, что сейчас уходит около 3 часов на оформление подобных разрешений. При этом в расчете не учтено время на проработку схемы дорожного движения.

В законопроекте упомянуто, что со спецтехники не будет взиматься плата за проезд по платным дорогам и ущерб, нанесенный дорожным покрытиям.

Законопроект планируется направить в Государственную думу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«Напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии», — сказал Воробьев.