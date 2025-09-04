В Мосметро запустили тематический поезд к 50-летию телеигры «Что? Где? Когда?»

Метропоезд украшен в стилистике всем известной интеллектуальной баталии, в которой команда знатоков соревнуется с телезрителями. Состав будет курсировать по Сокольнической ветке столичной подземки на протяжении полугода. Во время поездок пассажиры смогут самостоятельно попробовать ответить на самые каверзные вопросы, которые присылали телезрители знатокам на протяжении нескольких десятков лет.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст напомнил, что программа «Что? Где? Когда?» вышла в эфир 4 сентября 1975 года.

«50 лет для человека — это время зрелости, а для телевизионной программы — вечность. Столь долговечное существование в эфире такой программы — результат гениального изобретения Владимира Яковлевича Ворошилова и Натальи Ивановны Стеценко. Оно заключается в том, что программа отвечала на большой внутренний запрос на такие естественные ценности, как ум и знание. Говорят, что когда программа посвящена чему-то высокому и глубокому, то она не пользуется популярностью. „Что? Где? Когда?“ опровергает это заключение. В этой программе любуются умными и образованными людьми, и на протяжении 50 лет она держит высокий рейтинг», — сказал Эрнст.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Он добавил, что самая важная черта программы заключается в ее интерактивности: пока шестеро знатоков ломают головы над вопросом, зритель может дать правильный ответ раньше них. Кроме того, «Что, где, когда?» — уникальное российское изобретение, а не адаптация международных программ.

Начальник службы внешних связей метрополитена Мария Хильченко отметила, что в 2025 году московское метро отмечает свое 90-летие. И за все годы существования телеигры оно много раз упоминалось в «Что? Где? Когда?».

«Важно отметить, что поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с начала года мы уже запустили 11 тематических поездов, они посвящены регионам страны и разным государственным организациям», — заявила она.