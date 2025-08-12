В мосметро запустили тематический поезд-экспозицию о прошлом и будущем полимеров

В Московском метрополитене запустили тематический поезд: от ретро-экспонатов XX века до технологий завтрашнего дня. «Состав будущего» показывает, как развивалось использование полимерных материалов и как они меняли жизнь людей — от первых образцов до передовых решений, сообщила пресс-служба компании СИБУР.

Поезд уже начал курсировать по Арбатско-Покровской линии и будет доступен для москвичей и туристов до конца февраля 2026 года.

Состав из пяти вагонов представляет собой выставку, разделенную по историческим периодам. Внутри, за защитными витринами, пассажиры увидят знаковые предметы разных эпох: бакелитовый телефон 1920-х, легендарный пылесос «Сатурн» 1970-х, тетрис и один из первых мобильников с антенной из 1990-х. Все эти вещи не только узнаваемы, но и сделаны из полимеров. Кроме того, в поезде можно заглянуть в будущее — узнать, как будут выглядеть города и какие медицинские инновации помогут людям жить дольше.

«Вместе с СИБУРом запустили в метро новый тематический поезд. Это настоящий образовательный проект о полимерах и их применении в различных областях. Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии полгода. Пассажиры смогут узнать больше о роли современных технологичных материалов, которыми отечественные химики обеспечивают всю страну, а разрабатывают их в том числе в московском научно-исследовательском центре «СибурПолиЛаб», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каждый вагон — это отдельная страница истории и даже грядущего. Первый погружает в эпоху прабабушек и прадедушек. Второй — в динамичные 1990-е, время перемен, близкое многим. Третий возвращает в 2010-е, когда мир и мы сами были иными. Четвертый заставляет задуматься о настоящем и роли полимеров в нашей жизни. Пятый же предлагает взгляд вперед — на мир, где эти материалы станут еще важнее.

Запуск «Состава будущего» приурочен к 30-летию компании СИБУР, которая возглавила возрождение российской нефтегазохимии после распада СССР, а сегодня входит в число самых быстрорастущих мировых лидеров отрасли.

В честь юбилея компания также представила короткометражный фильм «Сценарная комната» с Юлией Пересильд, Константином Хабенским и Сергеем Минаевым. Герои ленты предлагают свои версии спасения человечества и ищут главного героя для воплощения задуманного. Фильм продолжительностью 30 минут будет доступен в онлайн-кинотеатре Wink с 8 августа.

«Одна из миссий СИБУРа — просветительская работа. Это касается и химии, как науки о современных материалах, и популяризации научного, инженерного образования и деятельности в целом. Работа СИБУРа в этом направлении нацелена на формирование лучшего понимания общества об устройстве и развитии окружающего мира. Недостаток этого знания, помноженный на мифологию и псевдонауку, может быть препятствием для технологического прогресса, тормозить внедрение лучших решений и в конечном итоге негативно отражаться на качестве жизни каждого. Мы благодарим Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Московский метрополитен за возможность создать такой уникальный проект, рассчитанный на широкую аудиторию, который, мы надеемся, вдохновит будущие поколения на то, чтобы стать частью научного прогресса странны и развития умных материалов для лучшего будущего каждого из нас!» — отметил член правления, управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами ООО «СИБУР» А. Ю. Козлов.



