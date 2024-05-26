В Москве завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова
Фото - © Сайт мэра Москвы
В столице подошли к концу основные работы по благоустройству улицы Бутлерова на юго-западе города. Длина дублера улицы Обручева составляет около 2,3 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Дублер проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина. В рамках работ специалисты отремонтировали проезжую часть и тротуары, привели в порядок освещение.
На данный момент в рамках работ обустраивают газоны.
Всего в планах благоустройства на юго-западе столицы в этом году запланировано 50 улиц.