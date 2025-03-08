В Москве заработал самый длинный надземный переход на МКАД

На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля завершилось строительство уникального пешеходного перехода, ставшего самым протяженным надземным объектом такого типа на кольцевой автодороге, который заработал 8 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый надземный переход появился в районе съезда с Новоегорьевского шоссе, ведущего на внутреннюю часть МКАД.

Современное сооружение оснащено четырьмя башнями со спусками, которые размещены по обеим сторонам улицы Верхние Поля и кольцевой автодороги. Комфортное передвижение людей с инвалидностью и семей с детскими колясками обеспечивают специально установленные лифты.

Реконструкция транспортной развязки в этой локации позволила не только увеличить ее пропускную способность, но и создать безопасные условия для пешеходов. Теперь местные жители могут беспрепятственно добираться до торговых комплексов и остановок общественного транспорта, расположенных в этом районе.