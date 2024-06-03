В Москве заработал переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

В столице для пассажиров открылся новый пешеходный переход, связывающий станции подземки, МЦК и МЦД-4 Кутузовская, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Московский градоначальник вместе с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом принял участие в церемонии открытия объекта.

По его словам, новый переход вдвое — до 4 минут — уменьшил время, необходимое на пересадку, это позволит разгрузить северный вестибюль МЦК.

Теперь в Москве полностью заработал крупный городской вокзал «Кутузовская», где пересекаются 3 линии рельсового транспорта: метро, МЦК и МЦД-4. Рядом находится причал «Кутузовский», где останавливается речной электротранспорт.

Собянин напомнил, что с открытием движения по МЦД-4 у москвичей появились новые варианты маршрутов. В сентябре 2023 года транспорт соединил 2 крупнейших деловых кластера — «Москва Сити» и штаб-квартиру Сбера, теперь эта связь стала еще более удобной.

В 2025 году заработает прямой выход к новому офису кредитной организации, благодаря чему свыше 20 тыс. сотрудников Сбера и посетителей смогут попасть в метро, на МЦК или МЦД-4 без выхода на улицу.