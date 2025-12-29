В Москве запустили движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе

В российской столице запустили движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе. Объект появился в рамках возведения финального участка дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Начало движения по трехполосному путепроводу в каждом направлении даст возможность продолжить комплексную реконструкцию Варшавского шоссе в области пересечения с возводимой магистралью.

Новый объект нарастит пропускную способность инфраструктурного объекта, благодаря устранению светофорного перекрестка по основному ходу вылетной магистрали. Также не будут пересекаться транспортные потоки. Еще новый объект обеспечит удобный съезд и заезд на Варшавском шоссе с Расторгуевского и Большой Бутовской улицы.

Оставшуюся часть Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе собираются закончить в следующем году. Будет возведено и реконструировано 14,3 километров дорог. Среди них одна эстакада-съезд, тоннель, два путепровода и девять внеуличных пешеходных переходов. Магистраль в дальнейшем соединят с МСД.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.