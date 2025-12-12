В Москве закрыли движение транспорта в районе Садового кольца

Движение закрыто в районе Смоленской площади на внутренней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне перед съездом на проспект Мира по направлению в область.

Объезд возможен через Третье транспортное кольцо (ТТК).

Также поступила информация о закрытии движения на проспекте Мира в районе дома № 127 по направлению в центр столицы и перед съездом с ТТК на проспект Мира по направлению в область.

Перекрытия можно объехать через Московский скоростной диаметр (МСД).

Кроме того, приостановили движение на проспекте Мира у дома № 11 по направлению в центр. Объезд — по улице Дурова.

