В Москве закрыли движение транспорта в районе Садового кольца
Фото - © Медиасток.рф
В Москве временно перекрыли движение транспорта в районе Садового кольца. Водителей призвали внимательно строить маршруты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение закрыто в районе Смоленской площади на внутренней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне перед съездом на проспект Мира по направлению в область.
Объезд возможен через Третье транспортное кольцо (ТТК).
Также поступила информация о закрытии движения на проспекте Мира в районе дома № 127 по направлению в центр столицы и перед съездом с ТТК на проспект Мира по направлению в область.
Перекрытия можно объехать через Московский скоростной диаметр (МСД).
Кроме того, приостановили движение на проспекте Мира у дома № 11 по направлению в центр. Объезд — по улице Дурова.
