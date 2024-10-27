В Москве возобновили движение в районе Бесединского моста после ДТП с грузовиком

Оперативные службы Москвы восстановили дорожное движение в районе Бесединского моста на внешней стороне 19-го километра МКАД, где 27 октября перевернулся грузовик, сообщает пресс-служба Дептранса .

Из-за аварии с грузовиком, который опрокинулся на внешней стороне 19-го километра МКАД, было затрудненным на протяжении 4,5 километра. На месте аварии работали оперативные службы.

По данным на 16:35, движение на участке вблизи аварии с грузовиком полностью восстановлено. О состоянии водителя пока ничего не сообщается.

Подробности ДТП выясняются. Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем, так как малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям.