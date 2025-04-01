В Москве возникли 8-балльные пробки на дорогах на фоне ливня
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Вечером 1 апреля на дорогах Москвы образовались крупные заторы, следует из данных на «Яндекс. Пробки». Они возникли на фоне непогоды в столице.
Загруженность дорог составила 8 баллов из 10 возможных. Перегружены транспортом Садовое кольцо, ТТК, а также МКАД на северо-западе.
Затрудненная ситуация с движением, судя по картам, наблюдается в районе станций метро «Кутузовская», «Деловой центр», «Беговая».
На столицу 1 апреля заходит новая зона дождей. Синоптики прогнозируют в городе сильный ливень. Аварийные инженерные бригады вышли на круглосуточное дежурство.
Автолюбителей просят быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.