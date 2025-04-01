В Москве возникли 8-балльные пробки на дорогах на фоне ливня

Вечером 1 апреля на дорогах Москвы образовались крупные заторы, следует из данных на «Яндекс. Пробки» . Они возникли на фоне непогоды в столице.

Загруженность дорог составила 8 баллов из 10 возможных. Перегружены транспортом Садовое кольцо, ТТК, а также МКАД на северо-западе.

Затрудненная ситуация с движением, судя по картам, наблюдается в районе станций метро «Кутузовская», «Деловой центр», «Беговая».

На столицу 1 апреля заходит новая зона дождей. Синоптики прогнозируют в городе сильный ливень. Аварийные инженерные бригады вышли на круглосуточное дежурство.

Автолюбителей просят быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.