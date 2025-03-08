В Москве возле вокзала «Щербинка» заработала новая выделенная полоса

В 2025 году Москва расширила сеть выделенных полос для общественного транспорта. Последнее обновление транспортной инфраструктуры произошло у железнодорожной станции «Щербинка», где 8 марта ввели в эксплуатацию новую выделенную полосу, сообщили власти Москвы.

«Новая выделенная полоса протяженностью 200 м появилась в Новой Москве. Теперь пассажиры могут быстрее и безопаснее добираться до нового современного городского вокзала „Щербинка“, который после реконструкции открыл Мэр Москвы Сергей Собянин в январе этого года. Выделенные полосы сокращают время в пути для городского транспорта в 2–4 раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новая выделенная полоса обслуживает три маршрута автобусов и электробусов, перевозящих около 5,5 тысяч пассажиров каждый рабочий день.

Также транспортную сеть расширили 15 февраля, когда были введены в эксплуатацию шесть километров выделенных полос в двух локациях — на Ленинградском шоссе возле Химок и на улице Толбухина в Можайском районе. По этим участкам курсируют городские и пригородные маршруты, обслуживающие более 72 тысяч пассажиров по будням.

Масштабное развитие Центрального транспортного узла началось в Москве как часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот транспортный контур объединит 11 российских регионов, обеспечив надежное железнодорожное сообщение для более 30 миллионов человек. Столица активно совершенствует транспортную систему: расширяется сеть городских маршрутов, обновляется автопарк, улучшается коммунальная и социальная инфраструктура. Все эти преобразования реализуются в соответствии с приоритетными задачами национального проекта.