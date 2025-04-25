В Москве, Волгограде и Екатеринбурге россияне чаще нарушают скоростной режим

Исследование сервиса 2ГИС показало, что чаще всего в 2024 году водители превышали допустимую скорость движения и попадались на камеры ГАИ в Москве, Волгограде и Екатеринбурге, сообщает Газета.ru .

«Москва стала лидером по наибольшей доле поездок с нарушениями. Рекордсменом стал участок МКАДа на пересечении с Носовихинским шоссе. За год здесь зафиксировано 6 тыс. превышений скорости, если перевести в штрафы, их сумма составила бы около 3 млн рублей», — заявлено в исследовании.

В Волгограде чаще всего нарушения были выявлены на улице Автомагистральной под камерой в районе СНТ Тюльпан-1. В Екатеринбурге зафиксировали наибольшее количество превышений скорости в районе Красной площади на Ростовском шоссе.

Отмечается, что Казань также вошла в топ-10 городов-миллионников по количеству нарушений скоростного режима. На проспекте Мира, ближе к СНТ Березка, 2ГИС отметили наибольшее количество случаев.

Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Пермь также вошли в топ-10 городов, в которых были зафиксированы случаи нарушений правил ПДД в 2024 году.