В Москве улучшили «Мой id»: обновлена информация об автомобиле

Департамент информационных технологий Москвы выпустил обновленную версию мобильного приложения «Мой id». Теперь пользователи могут воспользоваться новым виджетом «Транспортное средство», а визитная карточка включает не только контактные данные, но и адрес, указанный в личном кабинете на официальном городском портале.

Настроить отображаемые виджеты можно во вкладке «Управление документами», доступной через значок в верхнем правом углу главного экрана.

«В обновленном „Мой id“ пользователям стала доступна информация, связанная с авто: с помощью виджета „Транспортное средство“ можно посмотреть данные свидетельства транспортного средства, паспорта транспортного средства, полиса ОСАГО и парковочного разрешения. Ими удобно пользоваться при заполнении документов или делиться с доверенными лицами. Кроме того, в приложении доработали виджет „Визитка“ — теперь в нем доступна информация об адресе регистрации и проживания. Также появился новый блок „Проекты Москвы“, где можно посмотреть актуальные проекты города», — рассказали в пресс-службе департамента.

Подробности об обновлениях

На главный экран приложения можно добавить новую карточку «Транспортное средство». Здесь отображаются данные об автомобилях, внесенных пользователем в свой профиль на городском портале. В приложении доступны государственный номер каждой машины, данные СТС, ПТС, полиса ОСАГО и информация о разрешении на парковку. Все это можно копировать для заполнения онлайн-форм и документов, а также делиться информацией с надежными контактами, например, для заказа автомобильного пропуска.

Также в виджете «Визитка» пользователям доступны не только основные сведения — фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты, но и информация об адресе фактического проживания и регистрации из профиля на городском сайте. Эти данные можно использовать для заполнения форм на сайтах и в приложениях для получения услуг, а также делиться ими, например, с курьером при доставке.

Мобильное приложение «Мой id» запущено в июле 2023 года. Оно обеспечивает быстрый доступ к личным документам и документам детей, включая паспорт, ИНН, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Приложение позволяет просматривать информацию и при необходимости обмениваться ею.

