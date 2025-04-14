В Москве строят трамвайную линию от Комсомольской площади до «Чистых прудов»

Сотрудники комплекса городского хозяйства начали строить новую трамвайную линию. Она будет проложена от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро „Чистые пруды“», — отметил он.

Объект транспортной инфраструктуры позволит соединить восточные районы Москвы с южными и центральными. Протяженность двухпутной трамвайной линии будет равна практически 2,1 километра. Вдоль нее будет организовано благоустройство прилегающей территории, рассказал заммэра.

По его словам, работы организуют в некоторых зонах улиц Каланчевской, Маши Порываевой, Краснопрудной, проспекта Академика Сахарова, Комсомольской площади, Сретенского и Чистопрудного бульваров. Уже сделан строительный городок. Поставлены ограждения. Для жителей столицы, которые передвигаются пешком, сделали комфортные проходы.

Производится демонтаж покрытий, создают траншеи для прокладки кабельной канализации. Суммарная протяженность составит около 85 километров. Для уменьшения объема разрытий некоторые работы проведут с помощью горизонтально-направленного бурения. В зоне дальнейших трамвайных путей есть множество инженерных коммуникаций. Чтобы обеспечить безопасность линии, их выносят, а также перекладывают, подчеркнул Бирюков.

Тротуары планируют сделать шире в пределах от трех до шести метров. На дороге собираются положить новый асфальт. Нарисуют разметку, поставят дорожные знаки, новые наземные переходы обустроят.

Еще собираются сделать 11 приподнятых посадочных платформ, остановки, которые будут выглядеть современно. Они появятся вдоль трамвайных путей по Чистопрудному бульвару, проспекту Академика Сахарова и Каланчевской улице. Там планируют установить энергоэффективные фонари.

Бирюков добавил, что озеленение — одна из ключевых составляющих московских проектов благоустройства. Рядом с трамвайной линией собираются посадить примерно 200 деревьев, а также разбить 13,7 тыс. квадратных метров газона. Также озеленение будет в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.