В Москве стартует тестирование беспилотного поезда в метро

Максим Ликсутов: беспилотный поезд будет курсировать на БКЛ ночью без пассажиров

В московском метро стартует тестирование беспилотного поезда. Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что на первоначальном этапе поезд будет курсировать в ночное время под контролем машиниста, но без пассажиров, сообщает «Царьград» .

Планируется, что в 2025 году беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии.

Ликсутов подчеркнул, что для испытаний будет задействован специально оборудованный поезд «Москва-2020». По его словам, этот год ознаменует собой начало масштабного перехода метрополитена на автоматизированное управление. Ночной режим работы позволит избежать сбоев в дневном графике.

Пресс-служба столичной мэрии сообщила о планах запуска первого беспилотного поезда на БКЛ в 2025 году. Впоследствии данную технологию планируется внедрить и на других линиях метро.