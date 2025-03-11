В Москве стартует тестирование беспилотного поезда в метро
В московском метро стартует тестирование беспилотного поезда. Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что на первоначальном этапе поезд будет курсировать в ночное время под контролем машиниста, но без пассажиров, сообщает «Царьград».
Планируется, что в 2025 году беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии.
Ликсутов подчеркнул, что для испытаний будет задействован специально оборудованный поезд «Москва-2020». По его словам, этот год ознаменует собой начало масштабного перехода метрополитена на автоматизированное управление. Ночной режим работы позволит избежать сбоев в дневном графике.
Пресс-служба столичной мэрии сообщила о планах запуска первого беспилотного поезда на БКЛ в 2025 году. Впоследствии данную технологию планируется внедрить и на других линиях метро.